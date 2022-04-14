Из-за увеличения пенсии можно лишиться денег

Однако с 1 апреля пенсии по старости существенно повысились. Так, например, у человека с 44-летним стажем пенсия выросла более чем на 42 евро. Таким образом некоторые пенсионеры, ранее получавшие пособие одинокого пенсионера, могут не получить его в этом году, так как выплачиваемая им пенсия теперь превысит 669 евро из-за увеличения их пенсии.

Пенсионеру не нужно обращаться за пособием одинокого пенсионера, оно выплачивается ему после проверки данных в национальных реестрах.

В Закон о пенсионном страховании внесены изменения

Согласно поправкам к Закону о государственном пенсионном страховании, в сентябре планируется продолжить выплату пенсий по случаю потери кормильца студентам в возрасте 18–24 лет, независимо от того, были ли уже введены данные об обучении в Эстонскую информационную систему образования или нет.

Пенсионеры, проживающие за границей, смогут подтвердить свое право на получение пенсии через электронные каналы.

Также предусмотрено, что период членства в правлении юридического лица включается в стаж, дающий право на получение пенсии, если в этот период уплачивался социальный налог.

В соответствии с поправками к Закону о накопительных пенсиях, человек с нетрудоспособностью, вышедший на пенсию из II ступени, может снова начать собирать деньги во II ступень или приостановить получение пенсии, если он еще не достиг пенсионного возраста, а его трудоспособность восстановилась.

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