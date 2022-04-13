ЧП и криминал
13.04.2022, 13:28

В Силламяэ пьяный водитель насмерть сбил женщину на самокате. Полиция просит помощи свидетелей ДТП

 
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Eero Vabamägi

В понедельник около 11 часов поступило сообщение о тяжёлом ДТП в Силламяэ, где по предварительным данным мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Saab совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу на самокате.

К сожалению, женщина получила настолько серьезные травмы, что её жизнь спасти не удалось. Совершивший наезд мужчина скрылся с места происшествия, но позже полиция задержала этого человека. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция начала уголовное делопроизводство.

Для выяснения обстоятельств ДТП просим свидетелей связаться с полицией по телефону 3376008 или э-почте alan.vladimirov@politsei.ee.

RusDelfi
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