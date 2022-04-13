В Силламяэ пьяный водитель насмерть сбил женщину на самокате. Полиция просит помощи свидетелей ДТП

К сожалению, женщина получила настолько серьезные травмы, что её жизнь спасти не удалось. Совершивший наезд мужчина скрылся с места происшествия, но позже полиция задержала этого человека. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция начала уголовное делопроизводство.