13.04.2022, 13:28
В Силламяэ пьяный водитель насмерть сбил женщину на самокате. Полиция просит помощи свидетелей ДТП
К сожалению, женщина получила настолько серьезные травмы, что её жизнь спасти не удалось. Совершивший наезд мужчина скрылся с места происшествия, но позже полиция задержала этого человека. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция начала уголовное делопроизводство.
Для выяснения обстоятельств ДТП просим свидетелей связаться с полицией по телефону 3376008 или э-почте alan.vladimirov@politsei.ee.