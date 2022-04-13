С 1 мая сокращается бесплатное тестирование на коронавирус. Ежедневной статистики тоже не будет

При этом будет упразднена практика ежедневной публикации свежей статистики заболеваемости. С мая информация о ситуации с коронавирусом будет обнародоваться раз в неделю.

Если болезнь отступит и осенью не появится нового опасного штамма, то охват тестированием будет снижен еще. В таком случае мониторинг будет осуществляться преимущественно путем анализа сточных вод.

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