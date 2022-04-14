Неожиданно: в некоторые дни вакцинированных людей заразилось больше, чем невакцинированных

Департамент здоровья ежедневно публикует показатель среднего количества заражений на 100 000 жителей за последние семь дней.

На прошлой неделе этот показатель в четыре дня был ниже среди невакцинированных, чем среди вакцинированных.

На этой неделе статистика вернулась в прежнее русло. Во вторник соответствующий показатель составил 53 для привитых и 59 для непривитых жителей страны.

До начала этого года Департамент здоровья публиковал не вышеупомянутое соотношение, а сравнивал количество инфицированных. Эта практика закончилась с аргументацией, что вакцинированных людей больше, чем невакцинированных, и данные две группы следует сравнивать на одних и тех же основаниях.

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