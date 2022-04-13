Минобороны РФ объявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морских пехотинцев. У украинской стороны другая информация
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что в Мариуполе ”добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты”. Среди сдавшихся военнослужащих 162 офицера, сообщил Конашенков. Об этом пишет "Медуза".
Ста пятидесяти одному раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения, сообщает Минобороны РФ.
Сообщения о том, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты сдались в плен ранее появлялись в российских телеграм-каналах. Также об этом вечером 12 апреля объявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.
В то же время украинские СМИ 12 апреля писали, что подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты смогло выйти из окружения и соединиться с полком ”Азов”.
11 апреля в фейсбуке 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины появилось сообщение о нехватке боеприпасов. 10 апреля в твиттере полка ”Азов” появилось видео с заместителем командира полка Святославом Паламаром, который заявил, что у подразделения уже больше двух недель нет связи с политическим руководством Украины.
12 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что у военных, остающихся в Мариуполе, действительно не хватает припасов. ”Президент и руководство Вооруженных сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам”, — сообщил Подоляк.