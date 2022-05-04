Хийумаа и Буча — один и тот же кровавый почерк?

Летняя война на Хийумаа в 1941 году продолжалась долго. В то время как остальная часть Эстонии уже была освобождена от Красной Армии, на острове советские оккупанты продолжали свои бесчинства. Но в октябре и этому пришел конец. Ранним утром 12 октября с острова Сааремаа прислали немецкий десант, в состав которого входили в том числе и эстонцы. Штурмовые отряды высадились возле деревень Кюла и Китса в волости Эммасте. Хотя красноармейцы уже давно готовились к отражению возможной атаки, она началась там, откуда ее не ждали.