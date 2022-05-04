Эстонский экспресс
04.05.2022, 08:48

Хийумаа и Буча — один и тот же кровавый почерк?

 
Пекка Эрелт
Пекка Эрелт pekka.erelt@ekspress.ee
ЗАХОРОНЕНИЕ УБИТЫХ: 13 местных жителей, убитых русскими солдатами, были похоронены на кладбище Мянспе. Полная скорби фотография была опубликована в газете Eesti Sõna (1942).
ЗАХОРОНЕНИЕ УБИТЫХ: 13 местных жителей, убитых русскими солдатами, были похоронены на кладбище Мянспе. Полная скорби фотография была опубликована в газете Eesti Sõna (1942).
ФОТО: repro

Отступавшие советские войска убили десятки жителей волости Эммасте на Хийумаа в октябре 1941 года.

Летняя война на Хийумаа в 1941 году продолжалась долго. В то время как остальная часть Эстонии уже была освобождена от Красной Армии, на острове советские оккупанты продолжали свои бесчинства. Но в октябре и этому пришел конец. Ранним утром 12 октября с острова Сааремаа прислали немецкий десант, в состав которого входили в том числе и эстонцы. Штурмовые отряды высадились возле деревень Кюла и Китса в волости Эммасте. Хотя красноармейцы уже давно готовились к отражению возможной атаки, она началась там, откуда ее не ждали.

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