ФОТО | У посольства Венгрии собрались люди в противогазах

Протестующие хотели показать, что за каждый цент сейчас приходится платить человеческой жизнью.

Аналогичная акция прошла в понедельник перед посольством Германии, где люди лежали на земле со связанными руками и мусорными мешками на головах, олицетворяя жестоко убитых в Украине мирных жителей.