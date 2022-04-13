13.04.2022, 10:15
ФОТО | У посольства Венгрии собрались люди в противогазах
Вчера возле посольства Венгрии собрались люди в противогазах, чтобы выразить свой протест против нежелания страны вводить запрет на поставку российских нефти и газа.
Протестующие хотели показать, что за каждый цент сейчас приходится платить человеческой жизнью.
Аналогичная акция прошла в понедельник перед посольством Германии, где люди лежали на земле со связанными руками и мусорными мешками на головах, олицетворяя жестоко убитых в Украине мирных жителей.
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