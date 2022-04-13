ЦеКриПо: общественность оценила поведение Репинского как нахальное и неэтичное

"Поведение Репинского уже было оценено публикой и было признано нахальным и неэтичным. Настало время дать этому юридическую оценку", — заявил в интервью "Актуальной камере" руководитель бюро Атс Кюбарсепп.

"Процедура возмещения расходов Рийгикогу основана на лучшем знании того, что люди честны, но одним из следствий этой процедуры может быть то, что мы можем увидеть, является ли это регулирование достаточным, или же это предоставляет злонамеренному человеку, при этом достаточно творческому, возможность злоупотребления властью", — добавил представитель полиции.