Президент Алар Карис отправился в Киев

Встреча Кариса с украинским президентом пройдет совместно с главами государств Латвии , Литвы и Польши , сообщила в среду президентская канцелярия, передает RusERR .

Цель визита — выразить поддержку украинскому народу, который защищает свою страну от российской агрессии.

На встрече планируется обсудить предоставление помощи украинской армии и гражданскому населению, а также проведение расследования военных преступлений с целью отдать под суд ответственных за них лиц.