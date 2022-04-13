Президент Алар Карис отправился в Киев
Президент Эстонии Алар Карис в среду посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча Кариса с украинским президентом пройдет совместно с главами государств Латвии, Литвы и Польши, сообщила в среду президентская канцелярия, передает RusERR.
Цель визита — выразить поддержку украинскому народу, который защищает свою страну от российской агрессии.
На встрече планируется обсудить предоставление помощи украинской армии и гражданскому населению, а также проведение расследования военных преступлений с целью отдать под суд ответственных за них лиц.
Алар Карис возвратится в Эстонию в четверг.
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