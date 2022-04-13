Norstat: рейтинг Партии реформ превысил 30%

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 22% до 21,1%, передает RusERR.

На третьей строчке располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю выросла с 17,5% до 17,6%. Последние недели рейтинг "Эстонии 200" не претерпевает заметных изменений.

Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с рейтингом в 16,6%. За последнюю неделю популярность центристов снизилась на 0,5 процентных пункта.

Социал-демократов готовы поддержать 6,8% избирателей, а Isamaa — 4,8%. За неделю рейтинг соцдемов снизился на 0,3, а отечественников — на 0,2 процентного пункта.

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