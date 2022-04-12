СБУ подтвердила задержание Медведчука в ходе спецоперации

Ранее фото политика в наручниках опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

”Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь!” — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов назвал проведенную операцию по задержанию ”молниеносной и опасной” и ”многоуровневой”, цитирует РБК.

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