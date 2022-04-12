12.04.2022, 22:12
СБУ подтвердила задержание Медведчука в ходе спецоперации
ФОТО: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание главы политсовета партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь”, народного депутата Виктора Медведчука.
Ранее фото политика в наручниках опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
”Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь!” — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Глава СБУ Иван Баканов назвал проведенную операцию по задержанию ”молниеносной и опасной” и ”многоуровневой”, цитирует РБК.
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