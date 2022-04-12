12.04.2022, 20:09
Мониторинговое исследование показывает высокий уровень распространения COVID-19 в Эстонии
"Статистика основывается на анализе PCR-тестов, а сейчас их делают гораздо меньше. Поэтому наше исследование дает наиболее полную картину эпидемиологической обстановки на данный момент", — пояснила профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда.
По словам Калда, со снятием ограничений этот рост был вполне ожидаем, но опасения вызывает тенденция снижения уровня антител среди невакцинированных людей.
"Мы видим, что у 20% ранее переболевших и непривитых людей антител больше нет. Поэтому я призываю людей вакцинироваться и после выздоровления. Практически у всех привитых людей антитела есть, вне зависимости от того, когда человек вакцинировался", — сказала Калда.