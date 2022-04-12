Мониторинговое исследование показывает высокий уровень распространения COVID-19 в Эстонии

"Статистика основывается на анализе PCR-тестов, а сейчас их делают гораздо меньше. Поэтому наше исследование дает наиболее полную картину эпидемиологической обстановки на данный момент", — пояснила профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда.

"Мы видим, что у 20% ранее переболевших и непривитых людей антител больше нет. Поэтому я призываю людей вакцинироваться и после выздоровления. Практически у всех привитых людей антитела есть, вне зависимости от того, когда человек вакцинировался", — сказала Калда.