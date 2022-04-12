Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 16 человек

В результате стрельбы на станции метро "36-я улица" в Нью-Йорке во вторник, 12 апреля, пострадали 16 человек, сообщили полиция и пожарная служба. Активных взрывных устройств на станции в нью-йоркском районе Бруклин не обнаружено, написала полиция в Twitter. Одновременно правоохранители призвали жителей избегать района вокруг станции, пишет DW.

Между тем некоторые СМИ сообщили о гибели пяти человек, официального подтверждения этой информации нет. Полиция разыскивает подозреваемого, который, по предварительным данным, был в оранжевом рабочем жилете и в противогазе.

Об инциденте проинформирован президент США Джо Байден, представители Белого дома находятся в контакте с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и полицией. Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя пожарной службы написало об обнаружении нескольких предполагаемых взрывных устройств.

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