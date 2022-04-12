12.04.2022, 18:09
ФОТО | Автозаправки снова снизили цены на топливо
ФОТО: Ekspress Meedia
Во вторник из-за падения мировых цен на топливо снова подешевел бензин. В понедельник 95 бензин стоил 1.799, а а во вторник на АЗС Tallinn Circle K уже 1.744 евро. Цена дизеля не изменилась.
Станции обслуживания Neste также снизили цены.
Напомним о рекорде недельной давности, когда цена на топливо достигла беспрецедентного рекорда — более двух евро за литр.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.