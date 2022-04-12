”А добро точно победит?” Юрий Дудь снял фильм об Украине

Зачастую украинцы едут вникуда — без сбережений, маршрутов и знания языков.

К счастью, на их пути встречаются люди, готовые помочь. В фильме Дудь показывает, как такая помощь устроена на примере из Будапешта. С начала войны Настя и Леша помогают беженцам, которых в Венгрию въехало более 500 000.

Сначала они просто оборудовали свою пустующую квартиру и стали селить туда тех, кому негде было переночевать. Потом к ним присоединились люди со всего мира: они делились с беженцами своими жилищами или арендовали им квартиры и гостиничные номера, причем находится эти люди могли в тысячах километров от Будапешта. В итоге это превратилось в небольшой, но непрерывно работающий механизм, где Леша, Настя и их друзья дают беженцам ночлег, и параллельно решают их проблемы — с документами, бытом и многим другим.

Миллионы людей, живущие в самых разных странах и говорящие на самых разных языках, ежедневно читают и смотрят новости и спрашивают себя: а чем конкретно я мог бы помочь тем, кто страдает от этой безумной войны?

Фильм "Человек во время войны" — один из вариантов ответа на этот вопрос.

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