Все ждут решающей битвы за Донбасс со дня на день. От чего зависит, кто в ней победит?

Значит, повторится сценарий битвы за Киев?

Какие проблемы есть у российских войск?



- Недостаток пехоты в боевых группах. Российская армия остается армией мирного времени. В частях, укомплектованных контрактниками, по ”мирным” штатам планово недостает личного состава. Проблему через месяц после начала войны серьезно осложнили понесенные войсками потери в живой силе. В результате российские боевые группы не могут должным образом контролировать местность. Украинская армия прошла частичную мобилизацию резервистов и пополнилась добровольцами, а потому не испытывает дефицита живой силы.

- Через несколько недель новых интенсивных боев с большими потерями недостаток в живой силе может стать критическим. В этом случае российским политическим властям придется рассмотреть вопрос о частичной мобилизации резервистов и/или срочников.

- Отчасти проблему российское командование может решить, отказавшись от боевых действий на бесперспективных участках и сузив полосу наступления (и увеличив, таким образом, плотность войск). Если удастся на этих узких участках получить преимущество в огневой мощи, не дав противнику развернуть там резервы, то можно надеяться на эффективное наступление.

- Но с использованием преимущества в огневой мощи, похоже, тоже есть проблемы. Российские войска в 2014 году в Донбассе вели боевые действия обособленными батальонными тактическими группами (БТГ). Они представляют собой танковые и мотострелковые батальоны, усиленные артиллерией, разведывательными подразделениями, комплексами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы (всего 800–1000 военных в каждой). В 2014–2015 годах российские БТГ имели подавляющее преимущество в осведомленности о поле боя перед украинскими. Теперь же в условиях интенсивной войны с относительно равным противником такая организация не работает (по не вполне понятным причинам).

- Вероятно, основная проблема — все тот же недостаток пехотного прикрытия, которое может вести наблюдение за полем боя и помогать основным силам вести боевые действия. Еще одна вероятная проблема: российские войска, в отличие от 2014–2015 годов, не имеют преимущества перед украинскими в средствах технической разведки — беспилотниках, спутниковой и дальней авиационной разведке (тут информацию, очевидно, поставляет НАТО), радарах, в том числе способных засекать источник артиллерийского огня. Похоже, связь, обмен информацией между подразделениями и общее качество командования в украинских бригадах часто лучше, чем в российских БТГ и вышестоящих соединениях.

- В итоге (если судить по видео и фото с места боев) попытки российского наступления останавливает в основном украинская артиллерия, которая численно и качественно слабее российской, менее мобильна, но (по крайней мере, иногда) имеет преимущество в скорости выявления целей. (Тут, правда, нужно помнить, что документальных свидетельств о потерях противника украинская сторона предоставляет больше, чем российская, вне зависимости от того, каковы они в реальности.)

- Для того, чтобы получить количественное превосходство на участках главных ударов, нужно быстрее противника перебросить туда резервы. Под Киевом российские войска (прежде всего, авиация) не смогли остановить прибытие украинских сил из соседних регионов. Известно, что сейчас украинские резервы прибывают на восток Украины — в том числе железнодорожным транспортом. Российское командование пытается воспрепятствовать их переброске в Славянск и Краматорск, нанося удары по железнодорожной инфраструктуре и запасам топлива. В некоторых случаях железные дороги требовали около суток ремонта для возобновления движения. Но пока не ясно, удалось ли российским войскам сорвать переброску украинских резервов, высвободившихся после окончания битвы за Киев.

- Одновременно украинские войска пытаются сорвать сосредоточение резервов российских: так, по сообщениям Киева, в Харьковской области в районе города Великий Бурлук была уничтожена колонна российских резервов в сотни машин. Правда, полное уничтожение такой крупной колонны в 60 километров от линии фронта под Чугуевом крайне сомнительно, но это точно не пустая бравада: так, компания Maxar, занимающаяся спутниковой съемкой, показала фото самой колонны, растянувшейся на 13 километров; а NASA сообщило о пожарах в районе севернее Великого Бурлука 6–7 апреля.