13.04.2022, 08:45
СЕГОДНЯ | Владимир Зеленский выступает перед Рийгикогу
Foto: Andres Putting
Сегодня, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами Рийгикогу. Смотрите видео и читайте перевод на русский язык в формате онлайн. Начало - в 12:00.
На представленной вашему вниманию карте можно увидеть, к каким странам еще обращался Зеленский. Синий цвет: выступал перед парламентом с видеообращением, оранжевый: встречался лично, зеленый: звонил главе государства, желтый - Украина.
Онлайн-блог RusDelfi:
(Обновление блога может занять какое-то время. При необходимости, обновите страницу)