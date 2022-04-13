ФОТО и ВИДЕО | "В Сибири достаточно могил украинцев и эстонцев". Зеленский выступил перед депутатами Рийгикогу





Краткий пересказ речи президента Украины перед эстонским парламентом:

Владимир Зеленский начал свою речь с того, что Россия уничтожила все то доброе, что в том числе строила Европа. ”Российские власти открыто говорит, что захватят близлежащие страны”. Россия систематически говорит о завоевании Россией других стран. Они учат российскую аудиторию тому, что война против соседей — это норма.

Россия использует оружие, запрещенное международными стандартами. Это террор против мирного населения. Это попытка сломить сопротивление народа. Почему руководство России это делает? Почему Москва чувствует себя безнаказанной? Я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос. Российское руководство не верит, что Европа сможет привлечь Россию к ответственности. Они учитывают фрагментацию Европы.

Я благодарен вам за понимание этого. В нашей общей истории уже есть хорошая страница. Митинг 26 числа с десятками тысяч эстонцев, где вы поддержали Украину и европейскую свободу. Эстония одной из первых оказала Украине помощь, особенно военную. Я искренне благодарен за эту поддержку.

Я благодарен вам за то, что вы отказались от российских энергоносителей, в том числе от газа. Нам нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить закат Европы в 1940-е годы, когда мы стали свидетелями оккупации вашей страны.

Страны не должны повторять эти модели в истории. В Сибири достаточно могил украинцев и эстонцев. Я призываю вас искать инструменты на уровне Европейского Союза, чтобы помочь вернуть депортированных из России людей в Украину. У вас есть на это силы. Пока Россия не вернет украденных украинских детей, их бизнес не должен получать деньги из Европы. Все военные преступления должны быть расследованы, а виновные установлены. Вместе с европейскими странами мы сможем сделать это гораздо быстрее. "Если Европа потеряет время, Россия воспользуется им", — на этом Зеленский закончил свое выступление, и Рийгикогу разразился аплодисментами.

Как это было: