МНЕНИЕ | Как Германия стала пособником Путина

Путинская война ведется на деньги, которые Россия получает от продажи Европе ископаемого топлива. И хотя Украина совершенно невероятным образом отразила попытку России захватить Киев, окончательно Путина будет не остановить до тех пор, пока Европа не избавится от своей энергетической зависимости.

Это означает, что Германия, политические и деловые лидеры которой настаивают на том, что они не могут обойтись без российского природного газа, хотя многие их экономисты с этим не согласны, фактически стала главным пособником Путина. И это, учитывая недавнюю историю Германии, позорно, а еще — невероятно лицемерно.

Предыстория. На протяжении десятилетий Германию предупреждали о рисках, связанных с зависимостью от российского газа.