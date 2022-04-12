Политолог объяснил, почему Путин не начинает массовые чистки

В провале захлебнувшегося блицкрига в Украине виноват и лично Путин, и многие чиновники из ФСБ, Минобороны и других ведомств. Но если начать сажать их сейчас, тогда станет понятно, что у Путина всё идёт не по плану, а это уже будет означать его крах, — считает Галлямов.