Политолог объяснил, почему Путин не начинает массовые чистки
Путин не начинает сейчас масштабные чистки в рядах своих приближённых, только чтобы не показаться слабым, заявил в эфире ”Воздуха” политолог Аббас Галлямов.
В провале захлебнувшегося блицкрига в Украине виноват и лично Путин, и многие чиновники из ФСБ, Минобороны и других ведомств. Но если начать сажать их сейчас, тогда станет понятно, что у Путина всё идёт не по плану, а это уже будет означать его крах, — считает Галлямов.
”Ну всё, значит, Акела промахнулся. А вы же помните, что было с Акелой”, — напоминает политолог.
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