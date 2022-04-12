В больницах из-за коронавируса находятся 292 пациента, скончалось три человека

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализирован был в среднем один вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,9 невакцинированных человека в день.

В течение суток были открыты 36 новых историй болезни, при этом в 16 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматической формы COVID-19. На протяжении последних 10 дней госпитализированы были в среднем 12,9 пациента с симптоматической формой COVID-19 в день. Скончались три человека, зараженных коронавирусом, из которых два не были вакцинированы: 72-летний мужчина, 73-летний мужчина и 83-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 4206 тестов на коронавирус, результат 905 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 53 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных — в среднем 59 невакцинированных человек в день.

За сутки были введены 364 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 31 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 448 226 человека. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,4%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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