Денацифицировать, взять Киев, остановить НАТО — как менялись цели вторжения в Украину в заявлениях российских политиков и военных

По мере развития и изменения военной ситуации менялась и риторика — уже спустя две недели после начала войны слова "демилитаризация" и "денацификация" почти исчезли из заявлений российских официальных лиц.

После отвода российских войск из-под Киева было объявлено о том, что основные военные действия сосредоточатся в Донбассе, что вызвало явное недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова — он вновь призвал к захвату Киева.

При этом российский МИД продолжает заявлять, что цель войны — это ослабление влияния США и НАТО, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выражает надежду на переговоры и быстрое завершение войны.

Русская служба Би-би-си проследила, как с начала войны российские власти публично обозначали цели своей "спецоперации" в Украине и как эти формулировки менялись в течение прошедших полутора месяцев.

Первый этап



Рано утром 24 февраля Путин выступил с объявлением о начале "спецоперации", в котором заявил, что ее целью будет "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Также в задачи была поставлена помощь так называемым ДНР и ЛНР — Россия признала независимость этих самопровозглашенных "республик" Донбасса за несколько дней до войны, и их главы сразу после признания попросили Россию о военной защите. Слова Путина о "демилитаризации" и "денацификации" подхватили и другие официальные российские лица.

Тем не менее Россия начала военные действия не только на востоке Украины, но и обстрелами украинских городов на юге и западе страны, начала наступление на киевском и харьковском направлении.

Согласно западным аналитикам, ссылавшимся на данные разведки, российские войска стремились как можно быстрее дойти до Киева, чтобы потребовать капитуляции и сменить власть на зависимую от России, но этим планам помешало ожесточенное сопротивление украинской армии. Об этом же говорили опрошенные Би-би-си эксперты.

24 февраля

Владимир Путин, президент России