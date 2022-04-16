Бывший военный подозревает, что эстонской государственной обороной руководит российская военная разведка

Государственная оборона и закупки оружия — это источник страстей не только среди политиков, руководства министерства обороны и военнослужащих, но и в группах социальных сетей, посвященных военному делу или обороне государства, и там люди в выражениях не стесняются. Как и многие другие, своим мнением делится бывший начальник отдела материально-технического обеспечения Сил обороны, подполковник запаса и представитель оружейной компании Райво Тамм, который твердо отстаивает необходимость закупки систем ПВО средней дальности. Он утверждает, что это не так уж дорого, что первые поставки могут начаться уже через полтора года и что первоначальное обучение команды работе с системой займет две недели, если не считать последующих тренировок. Далее Тамм упоминает, что в Эстонии для оказания влияния на руководство Сил обороны якобы использовались деньги ГРУ — российской военной разведки.

"Обвинения представителя лобби оружейной компани Тамма в том, что руководство Сил обороны связано с ГРУ, совершенно вопиющи. Если они не сопровождаются доказательствами, фактами и тому подобным, его цель — бессовестно коммерческая", — так прокомментировал слова Тамма для Eesti Päevaleht командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.