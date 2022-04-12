"Спасать было нечего". Житель горевшего дома на Паэ рассказал подробности страшного пожара

Мы уходили с детской площадки уже после 6 вечера, дом все ещё горел. Около дома я встретил соседей, мы перекинулись парой слов, все спрашивали, есть ли куда пойти и что делать дальше. Среди них стояла одна молодая тихая девушка, она с двумя детьми совсем недавно переехала к нам в дом, они были беженцы с Украины . Я спросил ее, как она и что с жильем и есть ли у неё деньги. Она сказала что их поселят в какое то социальное жилье, но у неё только 5 евро в кармане. У меня была с собой не очень большая сумма наличных денег и рефлекторно отдал их ей, потому что я понимал, что человек дважды потерял все, что имел и им гораздо хуже, чем нам. После этого мой друг и владелец креативного агентства, где я работаю поселил нас в квартире своей мамы, которая в ней уже не живет.

Мы пошли на детскую площадку недалеко от дома. Там он быстро успокоился и уже играл с местными детьми. Казалось, ну, часок и все закончится. Так мы просидели три часа на площадке, но пожарных машин становилось только больше, а крыша уже полностью была охвачена огнём. Пока мы сидели я позвонил жене и написал на работу, что, к сожалению, не смогу сегодня закончить проект, так как наш дом горит. Ребята на работе очень быстро подсуетились и уже через час стали предлагать мне варианты, где нам можно будет остановиться на первое время.

Мы с сыном вышли на улицу, где уже стояло несколько пожарных машин. Первая мысль была, все будет нормально, пожарные быстро приехали. Думал, горит всего лишь одна квартира, пожар быстро потушат и мы сможем вернуться домой. Сын, конечно, сильно плакал из-за того, что могут сгореть все его игрушки, я его успокаивал, что все будет хорошо, пожарные справятся и все игрушки уцелеют.

Параллельно начал бегать по всем соседям и барабанить в двери со словами ”выходите пожар”. Когда я увидел, что уже по лестницам бегут полицейские, я понял, что можно немного выдохнуть и ситуацию уже контролируют профессионалы.

Днём в четверг мы с сыном были дома, неожиданно за окнами потемнело. Мы живем на мансарде и я сразу выглянул в окно и увидел, как из соседского окна валит густой черно-желтый дым. Я сразу понял, что это пожар и тут же крикнул сыну, чтобы одевался и выходил в коридор, а сам схватил документы и ноутбук и набрал 112.

Ребята с работы привезли одежду, постельное белье, посуду на первое время и даже игровую приставку для сына. Утром следующего дня я поехал посмотреть, что осталось после пожара. Крыша (в ней располагались два мансардных этажа и десятки квартир) была практически полностью выгоревшей и частично обрушившейся внутрь дома.

Везде вокруг валялись куски обгоревшей кровли и огромные лужи жижи из смеси размокшего гипсокартон с пожарной пеной. Около подъезда стоял охранник, в дом никого не пускали. На полу в подъезде была лужа глубиной несколько сантиметров, а с потолка лились струи. Я сделал несколько фотографий и мы с женой опубликовали в своих социальных сетях посты о том, что произошло. Моментально после этого наши телефоны стали разрываться от звонков и сообщений. Очень много друзей, просто знакомых и даже мало знакомы людей были готовы помочь. Многие просили номер счета и переводили деньги, приезжали друзья привозили одежду для сына и игрушки, детские книжки, посуду и прочие вещи.

На следующий день было собрание жильцов, рассказывали, что будет дальше с домом и разрешили заходить осмотреть квартиры. Со мной вызвалось пойти несколько друзей помочь собрать уцелевшие вещи, одни приехали на машине, другие предложили свою кладовку для временного хранения. У нас была двухэтажная квартира. Спальня и гардероб находились на верху, там все полностью выгорело, спасать было нечего.

Вся одежда полностью сгорела, осталось только немного верхней одежды, которая была в коридоре (он практически не пострадал). Зал был полностью разрушен и залит водой, вся техника, что была там — пропитана водой на столько, что когда мы брали ее вода вытекала из неё. Не знаю, заработает ли техника, когда просохнет. Также уцелели какие-то игрушки нашего сына, но все это пропитано едким запахом гари и не знаю, уйдёт ли запах, потому что сейчас невозможно этим пользоваться.

Несколько часов мы с друзьями разгребали завалы и вывозили к друзьям на хранение все, что более менее было пригодно для использования. В конце дня я был сильно уставший, но эмоция у меня была только одна, мне хотелось сильно обнять каждого, кто откликнулся, кто писал слова поддержки, кто присылал деньги и привозил вещи, кто помогал разгребать и вывозить уцелевшее. Обнять каждого и верить, что мир состоит из добрых и отзывчивых людей. Когда ты выходишь из дома в чем был и заселяешься в абсолютно пустую квартиру (с мебелью, но без каких либо вещей), ты по инерции пытаешься жить ежедневной жизнью, но понимаешь, что ты не можешь, потому что все те мелочи от кухонного полотенца до расчёски у тебя просто отсутствуют. Ты постоянно ловишь себя на мысли, что да, это делает нашу жизнь комфортной, но это всего лишь вещи. Главное - человеческая жизнь и люди, которые вокруг тебя. Люди, которые готовы поделиться всем, что у них есть, даже если у самих немного. Люди, которые заставляют поверить, что человек по своей натуре движем добром и сочувствием. И это очень ценное понимание, особенно на фоне безумия, которое происходит сейчас недалеко от сюда.