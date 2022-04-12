Тяжелая авария на Таллиннском шоссе: грузовик насмерть сбил девушку, которая шла в школу

Сегодня утром в Каркси-Нуйа в Вильяндимаа произошло серьезное ДТП: грузовик насмерть сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку.

Авария произошла в 7:30 утра на Таллиннском шоссе, когда молодая девушка шла в школу, которая находится в непосредственной близости от места аварии.

”По предварительным данным, девушка при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода попала под двигавшийся со стороны Пярну лесовоз. К сожалению, травмы девушки были настолько тяжелыми, что она скончалась на месте", — сказал оперативный дежурный полиции Вильянди Ярек Аллик, выразив глубокие соболезнования близким погибшей

По сообщению полиции, 51-летний мужчина, управлявший грузовиком Volvo, имеет права соответствующей категории и был трезв. ”Мужчина в шоке от случившегося. Он говорит, что не заметил девушку, которая вышла на дорогу. Обстоятельства этой тяжелой аварии будут установлены в ходе дальнейшего расследования, допроса свидетелей и изучения других доказательств”, — добавил Аллик.

Авария произошла на прямом участке дороги с хорошими дорожными условиями и ограничением скорости 50 км/ч. Все подробности будут установлены в ходе уголовного производства.

В этом году в авариях в Эстонии погибло 14 человек. За аналогичный период прошлого года в ДТП погибло 11 человек.

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