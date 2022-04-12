Правда ли, что в Сеть попало видео с украинскими военными, раскладывающими трупы в Буче?

В версии Telegram-канала ”Кладбище фейков” есть три очевидные несостыковки. Во-первых, оригинал видео был опубликован 2 апреля 2022 года новостным агентством Associated Press (АР). Согласно метаданным видео в архиве АР, момент, когда украинские военные тянут тросом тело погибшего, описан так: ”Soldiers pulling body with cable, wary of the body being booby-trapped” (”Солдаты тянут тело при помощи троса, опасаясь, что тело заминировано”). О том, что российские войска перед отходом из Бучи заминировали тела убитых, говорил президент Украины Владимир Зеленский, а секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский 1 апреля предупредил жителей:

В нашем разборе мы опираемся на публикацию коллег из Factcheck.kz , которые нашли источник видеокадров и первыми написали материал на эту тему.

Согласно описанию к видео, опубликованному Telegram-каналом ”Кладбище фейков” 9 апреля 2022 года, украинские военные раскладывают трупы на улицах Бучи, чтобы потом заснять их на видео и обвинить российскую сторону в убийствах мирных жителей. ”Согласно задумке режиссёра все трупы должны попасть в кадр”, — написано в сообщении. Как бы предвосхищая вопросы недоверчивых читателей о том, как на видео попал процесс подготовки к съёмке, канал поясняет: для отчёта перед кураторами. ”Зачем было снимать на видео процесс подготовки "съёмочной площадки"? Ответим. Украинские информационные центры входят в состав спецназа ВСУ, и все их сотрудники — военнослужащие, которые фиксируют свою работу для отчётов. Также их командиры, которые согласовывают результат, как и все большие начальники, зачастую ленятся выезжать на места съёмок, а утверждают работу дистанционно, современные технологии позволяют отправлять видео куда угодно. Потом они так спешили отправить материал в СМИ, что переслали все исходники. А в редакциях СМИ разве будут знать, что там происходит в кадре. Смонтировали и выдали”, — написало ”Кладбище фейков”. Эту версию подхватили российские СМИ , около 480 Telegram-каналов поделились этим видео, в общем набрав более 2,7 млн просмотров.

”Большая просьба ко всем, кто остаётся в городе Буча: не подходите к незнакомым предметам, не ходите по лесополосе, не подходите категорически к брошенной военной технике, не трогайте тела погибших, которые лежат уже продолжительное время, есть большая вероятность, что они заминированы”.

Если бы солдатам ВСУ необходимо было поместить тела на нужные точки для видеосъёмки, логичнее было бы перетащить тела руками, а не тросом. Заявления некоторых российских СМИ, что якобы ”им противно дотрагиваться руками до трупов своих сограждан, они брезгуют”, не вяжутся с заявлениями тех же изданий о жестокости и беспринципности бойцов ВСУ.

В публикациях СМИ и на форумах звучат вопросы, почему солдаты ВСУ не используют, например, обмундирование сапёра или бронещит, и вообще, что это за странный метод разминирования трупов — тащить их с помощью верёвки. Мы побеседовали с сапёром и экспертом в области противоминной деятельности в зонах конфликта (он пожелал остаться неназванным). По его словам, именно так, с помощью троса, обычно и проверяют тела погибших на наличие осколочных мин. Предположительно, недостаточную длину троса или отсутствие обмундирования можно объяснить полевыми условиями: во время войны обычно нет возможности вызвать бригаду обученных сапёров или дождаться необходимого оборудования. Эксперт также предположил, что военные ВСУ просто не обладают должной подготовкой и знаниями протоколов безопасности противоминной деятельности. Он также привёл примеры недавних кадров, где украинские военные недостаточно аккуратно обращаются с противотанковыми минами, распинывая их ногами с проезжей части и руководя гражданскими автомобилями, проезжающими сквозь минные заграждения.

Во-вторых, утверждение ”Кладбища фейков”, что видео снял и выложил информационный центр, входящий в состав спецназа ВСУ, тоже неверно. Как мы уже писали выше, видео было опубликовано 2 апреля агентством АР. А значит, и снято оно было репортёрами агентства (другие материалы в этом архиве появиться не могут).

В-третьих, вызывает сомнения версия, что солдаты ВСУ ”так спешили отправить материал в СМИ, что переслали все исходники”, а СМИ смонтировали и выдали материал, не разбираясь. Видео, опубликованное ”Кладбищем фейков”, длится 13 секунд. А в полном видео АР на 31-й секунде даёт интервью житель Бучи, который комментирует наличие тел погибших на улицах и рассказывает о том, как военные расстреливали прохожих без разбора. Ещё один герой этого сюжета на 01:41 рассказывает об убийстве своего знакомого: ”Мирный, честный человек был, любил работать. И его вот так просто, бессовестно и осознанно задавил насмерть российский БТР”. Если бы этот видеосюжет был смонтирован из исходников видеоотчёта, который спецназ ВСУ снял для командиров, то непонятно, зачем они включили в этот отчёт интервью простых граждан Бучи.

Таким образом можно утверждать, что сообщение канала ”Кладбище фейков” об инсценировке — это намеренно сфабрикованная ложь. Авторы канала обрезали оригинальное видео AP и придумали ложное объяснение происходящему в кадре, снабдив историю деталями об ошибочно отправленных видеоисходниках спецназа ВСУ.

Итог: фейк.