Правда ли, что в Сеть попало видео с украинскими военными, раскладывающими трупы в Буче?

В версии Telegram-канала ”Кладбище фейков” есть три очевидные несостыковки. Во-первых, оригинал видео был опубликован 2 апреля 2022 года новостным агентством Associated Press (АР). Согласно метаданным видео в архиве АР, момент, когда украинские военные тянут тросом тело погибшего, описан так: ”Soldiers pulling body with cable, wary of the body being booby-trapped” (”Солдаты тянут тело при помощи троса, опасаясь, что тело заминировано”). О том, что российские войска перед отходом из Бучи заминировали тела убитых, говорил президент Украины Владимир Зеленский, а секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский 1 апреля предупредил жителей: