Поджегший в Эстонии жену сирийский беженец может досрочно выйти из тюрьмы

Ходатайство о его условно-досрочном освобождении 3 мая рассмотрит Вируский уездный суд, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе суда первой инстанции.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в Таллинне Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.

Женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода.

В том же году Харьюский уездный суд признал Мохаммада виновным в причинении тяжких телесных повреждений и в применении физического насилия, приговорив его к 10 годам тюрьмы.

Позднее осужденный несколько раз просил помилования у президента, но безуспешно.

Семья сирийцев прибыла в Эстонию из Греции в июне 2106 года по системе квот на перераспределение беженцев в Европейском союзе.