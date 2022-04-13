Учитель: приезд украинских детей поможет решить проблему русской школы
Учитель начальных классов по программе языкового погружения в Синимяэской основной школе Алексей Яшин (Eesti 200) считает, что нынешняя школьная система является самым большим препятствием для интеграции.
Война в Европе привела нас к крупнейшей миграционной волне в новейшей истории Эстонии, к неопределенности в экономике, к необходимости поставить акцент на обороне и реформе школьной системы. Однако, как говорится, нельзя упускать хороший кризис. Риторика военного времени нашего правительства и инвестиции в оборону были правильным шагом, но на очереди стоят сфера образования и интеграции, которые нуждаются также в дополнительном финансировании и долгосрочном плане.
На данный момент в Эстонии находится примерно 8000 военных беженцев с Украины школьного и дошкольного возраста, большинство из которых прибыли к нам временно. Рано или поздно война будет выиграна и тем, кому есть куда вернуться, уедут обратно. В связи с этим, украинским детям и подросткам нужно предоставить технику для дистанционного обучения, а украинских учителей стоит нанять на работу в наши школы. Количество учеников увеличится, а значит потребуются дополнительный педагоги, первичной целью которых является развитие родного языка новых учеников.
Из обсуждений в эстонском публичном пространстве все чаще слышатся аргументы, что украинских детей следует отправлять в эстоноязычные школы в обязательном порядке. Современное образование достаточно инновативно и при правильной поддержке и руководстве способно сохранить родной язык и культурный код учеников при учебе на эстонском языке. Школьная система, в которой существует два параллельных мира — русский и эстонский, изжила себя, так как завет Яны Тоом о том, что эстонский язык следует учить на уроке эстонского не работает. В эстонском образовании есть одна давнишняя цель, исходя из которой 90% выпускников русскоязычных основных школ должны владеть эстонским на уровне B1. На сегодняшний день мы увязли у отметки в 50%. А значит каждый второй выпускник русской школы не знает эстонский на базовом уровне. Такая школьная система является самым большим препятствием для интеграции.
Приезд украинских детей в Эстонию — это наша уникальная возможность для разрешения так называемой проблемы русской школы. Это наша возможность для реформы школьной системы, целью которой является качественное эстоноязычное образование для всех иноязычных детей по программе языкового погружения или в классах вместе с эстоноязычными сверстниками.
30 лет мы медленно, но верно, продвигались в сторону единой школы, чему свидетельствует выбор иноязычного населения Эстонии (по данным мониторинга интеграции). Самый глупый шаг на данный момент — это дать возможность приезжим делать выбор исключительно исходя из удобства. Тем самым увеличится количество учеников русскоязычных учебных учреждений. Напомню, число учеников русскоязычных школ сокращается на 1000 учеников в год.
22 года назад моя мама взяла меня под руку и с радостью сообщила, что мы идем смотреть эстонский детский садик за нашим домом в Мустамяэ. В тот день нам повезло, так как директор детсада разрешила мне присоединиться к группе будучи последним иноязычным ребенком, которого приняли. В моей группе было всего 2 русскоязычных ребенка, однако в те времена в головах многих руководителей образования существовала ”квота”, исходя из которой нельзя было принимать слишком много иноязычных детей в группу к эстонцам. Два десятилетия назад начался путь моей успешной интеграции несмотря на то, что в образовании не было ноу-хау, должных специалистов и практики. Сегодня в таком же духе продолжать не имеет никакого смысла. Этому препятствует только нерешительности правительства и недостаток финансирования.
С другой стороны, наша местная русскоязычная молодежь не должна отстать от прогресса и перемен. Как разумное европейское государство мы должны информировать о сути и возможностях учебы на эстонском в единой школе или по программе языкового погружения. Работая в сфере образования Ида-Вирумаа я все больше убеждаюсь, что множество местных русскоязычных семей еще не осознало необходимости учебы на эстонском, и как при этом возможно сохранить родной язык ребенка на должном уровне. Причиной этого является словесная война карьерных политиков, которая вынуждает людей относиться к реформе школьного образования с опаской. В этом плане больше всего проблем создает примитивная риторика националистических партий EKRE и "Отечества", которые говорят, что русские школы просто следует перевести на эстонский язык. Дело в коммуникации.
Политика интеграции не ограничивается лишь вопросами образования. Хочу обратить внимание читателей на эстонское информационное пространство. Русскоязычные флагманы наших государственных медийных каналов — это "Радио 4" и ETV+, которые являются соответственно самым популярным радио и телеканалом среди русскоязычных жителей, просмотры которого в последнее время резко возросли. Несмотря на то, что с проектом ETV+ начали слишком поздно, русскоязычный телезритель наконец принял государственный телеканал. Эти люди доверяют эстонским медиаканалам и отдают им свое предпочтение. За эту возможность следует ухватиться. Государство должно увеличить финансирование этих СМИ, чтобы расширить их амплуа и повысить качество передач.
Похоже, что у каждой успешной страны есть свой бренд. У Эстонии тоже. В англоязычном мире - это электронное государство и инновации, благодаря чему мы стали более или менее известны на мировой арене. На данный момент отсутствует стратегически важный нарратив на русском языке, который должен быть направлен в первую очередь на местных русскоязычных, и работать как противоядие от российской пропаганды. Этим нарративом может быть свобода, возможность самореализации и развития, невзирая на социально-экономический статус человека. Все те ценности, которые перестают работать у нашего восточного соседа.
На данный момент я осознаю, что вокруг меня достаточно людей, которые готовы поддержать воплощение этих идей в жизнь. Остается только ждать решений и инициатив от нашего правительства.