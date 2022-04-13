Учитель: приезд украинских детей поможет решить проблему русской школы

Война в Европе привела нас к крупнейшей миграционной волне в новейшей истории Эстонии, к неопределенности в экономике, к необходимости поставить акцент на обороне и реформе школьной системы. Однако, как говорится, нельзя упускать хороший кризис. Риторика военного времени нашего правительства и инвестиции в оборону были правильным шагом, но на очереди стоят сфера образования и интеграции, которые нуждаются также в дополнительном финансировании и долгосрочном плане.

На данный момент в Эстонии находится примерно 8000 военных беженцев с Украины школьного и дошкольного возраста, большинство из которых прибыли к нам временно. Рано или поздно война будет выиграна и тем, кому есть куда вернуться, уедут обратно. В связи с этим, украинским детям и подросткам нужно предоставить технику для дистанционного обучения, а украинских учителей стоит нанять на работу в наши школы. Количество учеников увеличится, а значит потребуются дополнительный педагоги, первичной целью которых является развитие родного языка новых учеников.

Из обсуждений в эстонском публичном пространстве все чаще слышатся аргументы, что украинских детей следует отправлять в эстоноязычные школы в обязательном порядке. Современное образование достаточно инновативно и при правильной поддержке и руководстве способно сохранить родной язык и культурный код учеников при учебе на эстонском языке. Школьная система, в которой существует два параллельных мира — русский и эстонский, изжила себя, так как завет Яны Тоом о том, что эстонский язык следует учить на уроке эстонского не работает. В эстонском образовании есть одна давнишняя цель, исходя из которой 90% выпускников русскоязычных основных школ должны владеть эстонским на уровне B1. На сегодняшний день мы увязли у отметки в 50%. А значит каждый второй выпускник русской школы не знает эстонский на базовом уровне. Такая школьная система является самым большим препятствием для интеграции.