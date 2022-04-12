В цепной аварии в Таллинне пострадали два человека, один из них — шестилетний ребенок
Вчера в ДТП в Таллинне пострадали два человека, в том числе шестилетний ребенок.
11 апреля в 08:25 произошла авария возле Палдиски мнт, 158 в Таллинне, где 31-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Galaxy въехал сзади в остановивший впереди легковой автомобиль Volvo XC60 под управлением 35-летней женщины. В результате удара Volvo в свою очередь врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль Peugeot Rifter, которым управлял 74-летний мужчина.
Водителя Volvo доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Находившегося в Volvo шестилетнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.