Шесть человек погибли при взрыве газа в Подмосковье

"Под завалами найдены тела еще трех погибших в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке в городе Ступино", — сказал он. По уточненным данным, среди погибших трое детей", — добавил источник.

Представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила эту информацию.

"К настоящему времени из-под завалов извлечены шестеро погибших, трое из которых дети (2009, 2012 и 2016 годов рождения)", — сказала Врадий журналистам.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия криминалистами из-под завалов изъяты две газовые плиты с газовым оборудованием, которые будут направлены экспертам для проверки на утечку газа и правильность сборки, а также фрагменты оконных рам со стеклами, по которым планируется назначение взрывотехнической экспертизы.

Взрыв газа в ступинской пятиэтажке произошел в понедельник утром, он повредил несущие стены двух подъездов. Жильцов дома эвакуировали и разместили в доме культуры.