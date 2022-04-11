Эстонские автоперевозчики опасаются ответных санкций со стороны России
Запрет на въезд российских и белорусских грузовых автомобилей не отразился на объёмах перевозок через пограничный пункт в Нарве. Если же Россия введет зеркальные санкции, то это больно ударит по транспортному бизнесу в Эстонии, пишет rus.err.
Например, нарвское предприятие Narva Auto, в котором трудится 50 человек, напрямую связано с перевозками в Россию и может прекратить свою деятельность.
"Я сомневаюсь, что работы станет больше, потому что грузов не так много и было, и есть. Но может оказаться так, что будет зеркальное отражение санкций со стороны России и тогда мы вообще остановимся. Если это случится, то я не представляю, что нам делать? А с 50-ю работниками связаны семьи, которые кормятся за счет этого. Для нас это губительная вещь", — пояснил председатель правления AS Narva Auto Николай Бурдаков.
По данным Бурдакова, в Нарве, помимо их предприятия, есть еще порядка 50 различных маленьких компаний, которые занимаются грузоперевозками в направлении России.