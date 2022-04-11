Канцлер Австрии заявил о ”жестком и открытом разговоре” с Путиным

Как говорится в заявлении пресс-службы канцлера, во время переговоров с российским президентом он обратил внимание на ”серьезные военные преступления в Буче и других местах” и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Нехаммер также заявил о необходимости организации гуманитарных коридоров на Украине. Однако ”самым важным” посланием канцлера, как пишет Kleine Zeitung, стало то, что происходящее в Украине ”должно наконец закончиться”, поскольку при таких событиях ”есть только проигравшие с обеих сторон”.

По данным издания, переговоры Путина и Нехаммера длились 1 час 15 минут. Канцлер стал первым главой правительства европейского государства, который с начала войны в Украине приехал в Москву, чтобы лично встретиться с российским президентом.

Переговоры прошли в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Встреча проходила один на один, без советников. Закрытый формат был выбран по инициативе австрийской стороны, сообщили в Кремле. Главной темой переговоров, как отметили в нем, должна была стать ситуация вокруг Украины, также разговор мог коснуться и вопросов газовых поставок.

Нехаммер встретился с Путиным спустя два дня после того, как посетил украинский город Буча. В начале месяца появились фото и видео из этого города, на которых видны тела, лежащие на дорогах.

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