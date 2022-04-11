За рубежом
11.04.2022, 19:29

Лавров: никаких пауз в боевых действиях во время переговоров не будет

 
Russian and UAE foreign ministers meet in Moscow
Russian and UAE foreign ministers meet in Moscow
Foto: EVGENIA NOVOZHENINA, REUTERS

Киев не стал приостанавливать боевые действия во время первого раунда переговоров с Москвой, хотя российские войска тогда ”взяли паузу на боевые действия”, пояснил глава МИДа РФ. По его словам, больше таких ”пауз” не будет, пишет Rbc.ru.

"Россия не будет приостанавливать спецоперацию на Украине до заключения финального соглашения с Киевом из-за нежелания ВСУ приостановить боевые действия во время первого раунда переговоров", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала ”Россия 24”.

По словам Лаврова, президент Владимир Путин не раз говорил, что Москва предпочитает переговоры. Во время первого контакта делегаций Москвы и Киева президент приказал ”взять паузу в боевых действиях”, продолжил министр, однако симметричной реакции от украинской стороны не последовало.

”Мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана”, — заявил Лавров.

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