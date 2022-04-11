Лавров: никаких пауз в боевых действиях во время переговоров не будет

"Россия не будет приостанавливать спецоперацию на Украине до заключения финального соглашения с Киевом из-за нежелания ВСУ приостановить боевые действия во время первого раунда переговоров", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала ”Россия 24”.

По словам Лаврова, президент Владимир Путин не раз говорил, что Москва предпочитает переговоры. Во время первого контакта делегаций Москвы и Киева президент приказал ”взять паузу в боевых действиях”, продолжил министр, однако симметричной реакции от украинской стороны не последовало.

”Мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана”, — заявил Лавров.

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