Пятая колонна? КаПо не видит угрозы в обещающем расстрелять эстонцев поклоннике Путина

На рынке Кохтла-Ярве репортер поговорил с одним мужчиной.

"Вы не слышали, что на Донбассе убивали детей, расстреливали в подвалах. Если американцы или англичане….Возьму винтовку и расстреляю всех", — пообещал мужчина расправиться и с эстонцами, если армия Путина придет в Эстонию. По мнению этого мужины, говорившего на русском языке, эстонцы и украинцы не должны себя чуствовать в Эстонии в безопасности.

Полный текст можно прочитать здесь - Õhtuleht.

Журналист Delfi обратился в Департамент полиции безопасности с вопросом, заинтересованы ли они в том, чтобы начать какое-либо расследование этого дела. Представитель КаПо Юрген Клемм ответил на запрос следующим образом:

”Правильнее было бы задавать вопросы об общественном порядке и его нарушении Департаменту полиции и погранохраны. Однако, если у кого-то возникнут подозрения, что лицо может представлять угрозу безопасности Эстонской Республике, то ждем сообщений на адрес info24@kapo.ee"

Судя по ответу, КаПо не видит угрозы в болтливом русскоязычном жителе Эстонии.

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