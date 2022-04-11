Новости Эстонии
11.04.2022, 16:15

В среду Владимир Зеленский выступит перед Рийгикогу с обращением

 
Riigikogu 21.03.2022
Riigikogu 21.03.2022
Foto: Andres Putting
В среду, в 12:00, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Рийгикогу с видеообращением. Обращение будет транслироваться непосредственно перед инфочасом Рийгикогу. В связи с этим, начало инфочаса будет перенесено на более позднее время, сообщила пресс-служба парламента.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас сказал, что военнослужащие и народ Украины демонстрируют необычайную смелость в войне против российской агрессии.

”При этом мы не должны забывать, что это борьба за мир и ценности всей Европы. Поэтому мы должны оказать Украине всестороннюю поддержку, — отметил он. — Эстония продолжит предоставлять Украине военную, политическую, экономическую и гуманитарную помощь. Я признателен каждому жителю Эстонии, кто помог Украине и украинцам”.

21 марта с видеообращением перед Рийгикогу выступил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук. За неделю до этого Рийгикогу принял обращение, в котором выразил поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призвал оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности.

Видеообращение начнется в 12:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube, в Facebook или на сайте парламента.

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