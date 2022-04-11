ФОТО | Перед посольством Германии люди лежали со связанными руками и мешками на головах

Организаторы акции призывают Германию отказаться от российского газа и поддержать Украину необходимым оружием. Задача — привлечь внимание Германии к тому факту, что каждая просчитанная копейка — это цена невинной жизни.

Безмолвный протест продлился около десяти минут. Организаторы предварительно сообщили в социальных сетях о том, что цель акции - повлиять на принятие Германией и другими странами Европы более жестких мер в отношении России.

Подобные акции прошли в некоторых странах Европы: на прошлой неделе литовцы провели демонстрацию у посольства Германии в Вильнюсе, также несколько тысяч человек собрались перед зданием парламента в Берлине, с требованием отказаться от российского газ. В настоящее время Германия планирует прекратить поставки российского газа через несколько лет.