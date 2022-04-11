Скандал! Российский гонщик отпраздновал победу нацистским приветствием

Этап проходил в португальском Портимане. Во время исполнения гимна Италии Северюхин продемонстрировал так называемый ”римский салют”, ударив правой рукой по сердцу и вытянув ее вперед. Похожий жест использовался, в частности, в фашистской Италии и нацистской Германии.

Сообщается, что мама гонщика объяснила поступок сына так: "Он послал сердечки команде и мне".



"Хотел бы обратиться ко всем по поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил близких. Я русский, я из России и за свою страну", — приводит слова Северюхина пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова.

Россиянин выступает на чемпионате Европы под итальянским флагом. Это связано с санкциями Международной автомобильной федерации.

Российская автомобильная федерация (РАФ) на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу инцидента, который произошел на церемонии награждения после Гран-при Португалии по картингу, где российский гонщик Артем Северюхин показал жест, похожий на нацистское приветствие.

”Российская автомобильная федерация сообщает, что находится в курсе происшедшего в воскресенье, 10 апреля, на церемонии награждении первого этапа чемпионата Европы по картингу в Португалии, когда российский спортсмен Артем Северюхин, выступавший под итальянской лицензией и за шведскую команду, изобразил жест, который некоторые восприняли как ”римский салют”, — сказано в заявлении.

В организации отметили, что считают неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов.

”Там уже все с карьерой. FIA рассматривает пожизненную дисквалификацию, команда контракт уже расторгла”, — написала позже Мельникова в своем Telegram-канале об инциденте.