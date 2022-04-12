12.04.2022, 07:40
ФОТО | Кому всё это было надо? Смотрите, что думают обитатели Таллиннского зоопарка об апрельском снеге(1)
Фото: Таллиннский зоопарк
Весна заставляет себя ждать и "радует" снегом. Обитатели Таллиннского зоопарка потихоньку начинают проявлять непоседливость.
Приближаясь к Ястребиной горке, чуткое ухо может услышать рычание рысей. Пара рысей: Дикуша (много лет назад попавшая в зоопарк из лесов Аэгвийду оголодавшим маленьким рысёнком) и настоящий самец Чарик (приехавший в Таллинн из рижского зоопарка) мило возятся на снегу, не замечая окружающего.
Детеныш японских макак недовольным криком дает знать, что ходить по этому снегу и льду не будет.
Слон Карл, используя снежную жижу, измазался синей глиной.
Из яиц, помещенных в инкубатор, вылупились недавно (27 марта и 4 апреля) два птенца-бродоча (или ягнятника, птица семейства ястребиных) и уже открыли глазки. Сотрудники отдела кормят и заботятся о них днём и ночью.
Совы на апрельскую белизну нахохлились, глаза округлили и ухают, зовя сородичей.
(Все фото Inari Leiman/Tallinna Loomaaed)