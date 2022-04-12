ФОТО | Кому всё это было надо? Смотрите, что думают обитатели Таллиннского зоопарка об апрельском снеге

Приближаясь к Ястребиной горке, чуткое ухо может услышать рычание рысей. Пара рысей: Дикуша (много лет назад попавшая в зоопарк из лесов Аэгвийду оголодавшим маленьким рысёнком) и настоящий самец Чарик (приехавший в Таллинн из рижского зоопарка) мило возятся на снегу, не замечая окружающего.

Детеныш японских макак недовольным криком дает знать, что ходить по этому снегу и льду не будет.

Слон Карл, используя снежную жижу, измазался синей глиной.

Из яиц, помещенных в инкубатор, вылупились недавно (27 марта и 4 апреля) два птенца-бродоча (или ягнятника, птица семейства ястребиных) и уже открыли глазки. Сотрудники отдела кормят и заботятся о них днём и ночью.

Совы на апрельскую белизну нахохлились, глаза округлили и ухают, зовя сородичей.

(Все фото Inari Leiman/Tallinna Loomaaed)