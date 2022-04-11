Правда ли, что Дмитрий Нагиев — автор антивоенного текста ”Наша победа!”?

”Прошло 77 лет. Ты наклеил на свою кредитную немецкую иномарку "Можем повторить". На аватарку в сетях ты поставил букву Z. Ты ликуешь от новой войны, ты строчишь доносы на национал-предателей. Через месяц ты там что-то собрался праздновать. Ты любишь парад — тебе очень нравятся танки. На трибуне ты, возможно, заметишь ветерана, который однажды целился твоему деду в спину. А может, того, кто когда-то ударил твою бабушку прикладом прямо в висок. А может, это будут не они — в любом случае ты не задумываешься. С утра ты нарядишь своих детей в военную форму, раздашь им игрушечные автоматы. На камеру они прочитают стихотворение о геройских подвигах той войны. Ты рад, взбодрён, у тебя приподнятое настроение, и ты даже нашёл единственную фотографию своего деда, чтобы гордо пойти с ней маршировать по Москве, напялив себе на голову пилотку с красной звездой. "Наша победа", — с гордостью будешь думать ты. Вечером ты напьёшься с друзьями. Спустившись во двор, будешь реветь "ура" взрывающемуся салюту, а потом заплетающимся языком рассказывать собутыльникам, что твой дед воевал, что тогда фашистскую гадину задавили, а сейчас тем более, тогда дошли до Берлина, а сейчас дойдём до Киева. Будешь кричать, что "фашизм не пройдёт!", так и не догадавшись, что фашизм, действительно, здесь так никуда и не прошёл.