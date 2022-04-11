Правда ли, что Дмитрий Нагиев — автор антивоенного текста ”Наша победа!”?
Начинается текст с рассказа о тяжёлой судьбе (раскулачивание, лагеря, штрафбат, инвалидность) деда потенциального читателя, а завершается следующим фрагментом:
”Прошло 77 лет. Ты наклеил на свою кредитную немецкую иномарку "Можем повторить". На аватарку в сетях ты поставил букву Z. Ты ликуешь от новой войны, ты строчишь доносы на национал-предателей. Через месяц ты там что-то собрался праздновать. Ты любишь парад — тебе очень нравятся танки. На трибуне ты, возможно, заметишь ветерана, который однажды целился твоему деду в спину. А может, того, кто когда-то ударил твою бабушку прикладом прямо в висок. А может, это будут не они — в любом случае ты не задумываешься. С утра ты нарядишь своих детей в военную форму, раздашь им игрушечные автоматы. На камеру они прочитают стихотворение о геройских подвигах той войны. Ты рад, взбодрён, у тебя приподнятое настроение, и ты даже нашёл единственную фотографию своего деда, чтобы гордо пойти с ней маршировать по Москве, напялив себе на голову пилотку с красной звездой. "Наша победа", — с гордостью будешь думать ты. Вечером ты напьёшься с друзьями. Спустившись во двор, будешь реветь "ура" взрывающемуся салюту, а потом заплетающимся языком рассказывать собутыльникам, что твой дед воевал, что тогда фашистскую гадину задавили, а сейчас тем более, тогда дошли до Берлина, а сейчас дойдём до Киева. Будешь кричать, что "фашизм не пройдёт!", так и не догадавшись, что фашизм, действительно, здесь так никуда и не прошёл.
Утром ты похмелишься и зачем-то заживёшь дальше”.
Текст за подписью Нагиева активно разошёлся по соцсетям в начале апреля 2022 года. Так, сразу несколько публикаций, сделанных 6 апреля рядовыми пользователями Facebook, всего за считаные дни набрали в районе 2100-3600 репостов каждая. Ещё одна, размещённая 4 апреля, вызвала более 2000 репостов. Весьма популярен текст и в пабликах во ”ВКонтакте”.
Проследить за активностью Дмитрия Нагиева в соцсетях несложно. У актёра есть только один подтверждённый и регулярно обновляемый аккаунт — в Instagram. С 24 февраля и до начала апреля в нём появилось лишь два поста. В первом, от 12 марта, шоумен попрощался со своими подписчиками в преддверии блокировки Instagram в России. ”До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?"”, — гласило обращение Нагиева. В качестве фоновой музыки Дмитрий выбрал фрагмент песни ”Поезд в огне” группы ”Аквариум”, начинавшийся со слов ”По новым данным разведки, мы воевали сами с собой”. Тем не менее четыре дня спустя Нагиев снова вышел на связь, сообщив подписчикам, что находится в России и никуда не уезжает: ”Дима дома”.
Больше на публике Дмитрий Нагиев ситуацию не комментировал, что не помешало ресурсу Politeka 1 марта под свежей шапкой разместить старый отчёт о посещении шоуменом Нагиевым постмайданной Украины, который на поверку оказался постом во ”ВКонтакте” за 2014 год от совсем другого, неизвестного гражданина по имени Дмитрий Нагиев. Однако нас интересует не этот отчёт, а вышеприведённое эссе.
В самом конце эссе, перед именем и фамилией телеведущего, можно увидеть подпись ”Колокол XXI”. Это не название произведения, как можно подумать, а имя относительно популярного Telegram-канала, функционирующего с 9 января 2022 года и позиционирующего себя как бесцензурная интернет-газета. Среди его публикаций за 30 марта можно действительно обнаружить и знакомое нам эссе ”Наша победа”. Вот только подписи под ним нет — текст анонимен. Имя Нагиева вместе с его фотографией появится под эссе уже в ближайшие дни — например, 2 апреля в ”Живом журнале”.
Казалось бы, вопрос решён. Однако более скрупулёзное изучение интернет-ресурсов приводит нас к выводу, что текст ”Наша победа” появился на свет гораздо раньше весны 2022 года. Его можно было встретить в соцсетях и в 2020 году, и в 2018-м — только без предложения про букву Z на аватарке, без упоминания Киева и с другими датами в повествовании. Несложно установить, что первым текст разместил российский журналист Александр Тверской в своём фейсбуке 6 мая 2017 года, за три дня до празднования Дня Победы. Сегодня ни поста, ни даже аккаунта уже не существует, однако история сохранила имя автора. Более того, в те же дни Тверской опубликовал ещё один пост с похожим содержанием, перепечатанный рядом ресурсов. А вот телеведущий Дмитрий Нагиев к этим текстам никакого отношения не имеет.
Итог: Неверная аттрибуция цитаты.