За сутки в Эстонии выявлено 278 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах выявлено 27 новых случая заражения, 7 из которых нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 12,2 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умер один пациент зараженный коронавирусом, который не был вакцинирован — 82-летняя женщина.

За последние сутки был проанализирован 1944 результата теста, из них 278 положительных. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 55 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 56 невакцинированных человек в день.

За сутки было введено 142 дозы вакцины, из них новых прививок начато 18. На сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 934 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,4%.

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