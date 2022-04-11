Cоцдемы требуют от правительства сделать жилье доступным для всех

Соцдемы требуют от правящей коалиции как можно быстрее запустить программу государственного арендного жилья, строить пансионаты для пожилых, выплачивать пособия тем, кто готов размещать у себя военных беженцев, и привести в порядок стоящие без дела муниципальные жилые площади.

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, аренда и покупка квартир становится всё менее доступной, причем это началось задолго до прибытия в страну беженцев из Украины.

”За последние 12 лет стоимость аренды росла в Эстонии быстрее, чем в любой другой стране Европы, цены поднялись на 171 %, значительно обогнав рост зарплат”, — отметил он.

”Происходящее на рынке жилья становится одной из самых серьезных социальных проблем Эстонии. Цель предлагаемых социал-демократами мер — замедлить долгосрочный рост цен на аренду и создать по всей стране дополнительные жилые площади, чтобы людям было проще менять работу и учиться. Так мы сделаем Эстонию более сильной, обеспечим благосостояние жителей и поддержим военных беженцев”, — подчеркнул Лаури Ляэнеметс.