В Рийгикогу обсудят план действий по отказу от российского газа

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, необходимо как можно быстрее прекратить закупки российского газа, чтобы лишить Россию финансирования для ведения войны в Украине. ”Мы должны отказаться от использования российского газа, чтобы таким образом помочь завершить войну в Украине и укрепить нашу энергетическую безопасность”, — сказал Рейнсалу.

Председатель комиссии добавил, что комиссия хотела бы получить информацию о том, когда будет готов плавучий терминал сжиженного природного газа; как продвигается сотрудничество с западными государствами и в какие сроки можно полностью прекратить закупки газа из России.

На заседание приглашены министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, член правления Eesti Gaas Маргус Каазик, председатель правления Elering Таави Вескимяги, председатель совета Alexela Марти Хяэл и представители Министерства иностранных дел, Департамента конкуренции и Государственного контроля.

Открытое заседание комиссии начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседаний можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.