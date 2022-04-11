В Рийгикогу обсудят план действий по отказу от российского газа
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета совместно с министром экономики и инфраструктуры и поставщиками газа обсудит план деятельности по полному отказу от российского газа.
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, необходимо как можно быстрее прекратить закупки российского газа, чтобы лишить Россию финансирования для ведения войны в Украине. ”Мы должны отказаться от использования российского газа, чтобы таким образом помочь завершить войну в Украине и укрепить нашу энергетическую безопасность”, — сказал Рейнсалу.
Председатель комиссии добавил, что комиссия хотела бы получить информацию о том, когда будет готов плавучий терминал сжиженного природного газа; как продвигается сотрудничество с западными государствами и в какие сроки можно полностью прекратить закупки газа из России.
На заседание приглашены министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, член правления Eesti Gaas Маргус Каазик, председатель правления Elering Таави Вескимяги, председатель совета Alexela Марти Хяэл и представители Министерства иностранных дел, Департамента конкуренции и Государственного контроля.
Открытое заседание комиссии начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Запись заседаний можно посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
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