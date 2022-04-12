Кто, если не я? Как мужчины из Таллинна отправились на украинско-польскую границу, чтобы помогать беженцам

Никита провел в общей сложности на границе две недели и делал подробные репортажи о своей работе там в социальной сети ”Инстаграм”. ”Все расходы поначалу ложились на мои плечи, — говорит он, — но потом люди, которые видели мои ”сториз” в ”Инстаграме”, стали переводить мне деньги. И спрашивали: ”Что-то еще, может быть, там нужно? Ты говори!” Я на пожертвования покупал воду и что-нибудь поесть для беженцев, которых возил, и смотрел по мере необходимости, что еще им надо — то и докупал”.

”Спал то тут, то там, — признается он. — Руководил нашим штабом Анти, он из Финляндии. Ребята приехали на нескольких караванах, домах на колесах, там мы в основном и размещались”.

Чтобы переночевать, Никита арендовал квартиру, но в итоге работы на волонтерском пункте было столько, что не всегда находились время и силы добраться до кровати.

Когда Никита добрался до украинско-польской границы, он обнаружил, что такие же волонтеры из Эстонии там организовали небольшой штаб. ”Обычно моя задача была ездить из этого пункта командования на границу и привозить оттуда беженцев, — рассказывает он. — На телефон приходило СМС с именем и возрастом человека, которого нужно было забрать, и сколько с ним еще человек. В основном это были женщины и дети. Я их забирал с КПП, отвозил в центр для беженцев и дальше получал новое задание”.

”Я уже к тому времени собрал какие-то вещи на первое время и двигался к латвийской границе, — вспоминает он. — А они мне говорят: ”Вы можете подождать часа три?” Я так понял, там возникла какая-то заминка в коммуникации. Еще спросили: ”А вы можете поехать через неделю?” Тогда я понял, что у них нереальная нагрузка, оперативно не получается, надо действовать самостоятельно”.

Никита связался с Pagulasabi MTÜ и сообщил им, что хотел бы стать волонтером, чтобы помогать на украинско-польской границе.

”Я родом из Беларуси, — говорит он. — У меня много знакомых и родственников в Украине . И когда российские войска вторглись на территорию Украины, моя деятельность оказалась просто парализована: я не мог ничего делать, я просто постоянно скроллил ленту и читал новости. Моя душа и все мои мысли были там”.

”Я пришел вечером после работы домой, а мне Диана (жена. — прим. авт.) говорит: ”Смотри! Никита поехал волонтером!” И показывает эти ”сториз” в ”Инстаграм”, — рассказывает он. — Я понял, что тоже хочу. Быстренько собрался, поехал купил воды, орешков, еще чего-то для беженцев, позвонил Никите и выехал”.

На вопрос, чем с его точки зрения отличается волонтер по складу ума и строению души от простого человека, психолог отвечает: ”Есть люди рациональные, более прислушивающиеся к голосу разума, а есть более эмоциональные, которые действуют исходя из порывов сердца. Многие волонтеры отмечают, что они помогают не для других, а для себя — чтобы залечить какие-то свои раны”.

”Работодатели” тоже отнеслись с пониманием: ”У меня частная практика, и мои работодатели — это мои клиенты. Перед отъездом я обзвонил всех, кто был ко мне на ближайшее время записан, и попросил разрешения перенести запись. Когда я рассказал о своих планах поехать на украинско-польскую границу волонтером, все отнеслись с пониманием”. Никита также планирует присоединиться к инициативе психологов из Эстонии и тоже начать оказывать беженцам бесплатную кризисную психологическую помощь.

На вопрос, как отреагировала семья на его решение поехать волонтерствовать, Никита отвечает: ”Позитивно. Сын волновался, что там опасно, и как я там буду вообще. Но я каждый день был с ним на связи и успокаивал как мог”.

Никита помог там десяткам и сотням беженцев, но больше всего ему запомнилась одна семья: ”Они ехали в Украину, муж, жена и двое маленьких детей. Муж ехал воевать, он оттуда родом, его призвали. Жена вызвалась ехать с ним и взяла с собой детей. Он ее много раз пытался отговорить, но безуспешно. Она с детьми фактически ехала в зону боевых действий. Пока мы ехали до границы, мне удалось найти такие слова и так на нее подействовать с психологической точки зрения, что она в итоге отказалась от своего решения следовать с детьми за мужем в Украину. Когда мы доехали до границы, и муж выходил, он пожал мне руку, в его глазах стояли слезы…”

”Поэтому я взял на себя инициативу, организовал нам желтые жилетки, чтобы волонтеры сразу бросались в глаза, — рассказывает он. — Потом позвонил в одну небольшую организацию и сказал, что нужны походные кровати для беженцев. Мне дали еще один номер, я туда позвонил, объяснил, от кого я, и вскоре нам прислали кровати”.

Андрей вспоминает, что поначалу все было организовано на коленках. И было понятно, что главный руководитель штаба просто ”зашивался” от количества задач, которые нужно было решать быстро, срочно и при этом одновременно.

”Все на адреналине, я не чувствовал ни голода, ни жажды, ни усталости, — говорит он. — Потом мы подумали, что надо бы немного и поспать. Поехали в апартаменты, которые снял Никита, они от этого городка на границе находились в полутора-двух часах езды. Поспали четыре часа и снова принялись за работу”.

Андрей отмечает, что в первый же день ”промотался” между границей и центром для беженцев 20 часов без остановки.

”Дорога занимала 20 часов, я выехал вечером в 11, переночевал в Риге и в 7 утра был уже снова в пути, — рассказывает Андрей. — Приехал, встретился с Никитой и сразу же включился в работу. Никита нашел какую-то картонную коробку, оторвал от нее кусок и написал фломастером ”Бескоштовный автобус” — чтобы было проще находить беженцев”. Работа, говорит он, заключалась в основном в транспортировке: ”Поначалу мы помогали в штабе, но потом, когда там узнали, что у нас у каждого есть по машине, у меня вообще 7-местная, то сказали: ”Отлично! Будете возить беженцев”. И весь этот процесс очень похож на работу в такси: тебе дают заказ, ты едешь на КПП, забираешь людей и отвозишь их в центр для беженцев. В центре им дают горячую еду, чай, перекус, они там могут поспать и решить, куда дальше. Если сложно решить, они могут там остаться, их никто никуда не гонит. А так по прибытии мы помогали им найти нужные окошки, сообщали нужную информацию, и тут же сразу снова приходил заказ”.

Андрей отмечает, что до этого он видел Никиту Григорьева лично один раз — ходил к нему на консультацию. Но был на него подписан в ”Инстаграм”, и Диана его тоже знала.

Мошенничество и взятки

В основном, отмечает Андрей, беженцы — это женщины и дети: ”Их было примерно 90%. Но были и мужчины. Часть — отцы, у которых двое и больше детей. А часть мужчин… при взгляде на них возникал вопрос: ”А ты-то здесь каким образом оказался?” Не секрет, что для кого война, а для кого мать родна. И ходили слухи, что где-то как-то люди призывного возраста и без детей могли все же через определенные лазейки покинуть страну”.

Также, добавляет он, эстонские волонтеры совершенно случайно заметили в городке возле лагеря мужчину, который брал с беженцев деньги и обещал, что их куда-то отвезет, но в итоге свое обещание не выполнял.

”Наши позвонили в полицию, и его арестовали, — рассказывает Андрей. — Но неизвестно, у скольких беженцев он взял деньги и вот так обманул. Может, он просто взял эти 70–80 евро с каждого, сказал ждать в условном месте и просто туда не пришел. А может быть и так, что посадил их в автобус и куда-то вывез, например, в чисто поле. Дескать, ждите, скоро за вами придет ваш автобус. Я очень надеюсь, что с людьми все в порядке”.

Он отмечает, что среди беженцев было много и тех, кто пытался после пересечения границы как-то сам добраться до населенных пунктов.

”Кто-то более, кто-то менее успешно, — говорит Андрей. — Было такое, что мы с Никитой потом ездили вдоль границы и собирали их”.

В итоге, отмечает Андрей, он проработал волонтером на украинско-польской границе со среды до субботы. Последними, кого он отвез, стала семья из женщин и детей. С ними он и вернулся в Эстонию. В воскресенье они были уже в Таллинне.

”Они не знали, куда конкретно им ехать, и я уговорил их попробовать начать жизнь в Эстонии, — рассказывает он. — Довез до Эстонии, оставил контакты — чтобы звонили-писали, если что. Меня поразила 12-летняя девочка из этой семьи — она уже и так столько пережила за свою жизнь, а тут еще и война… Сейчас, насколько я знаю, они в Финляндии и пытаются наладить жизнь там”.