"У нас в семье две машины, от одной откажемся". Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в ближайшем будущем
• Цены на топливо бьют рекорды, но на продажах машин это пока не сказалось
• Война в Украине может привести к подорожанию сырья и энергоносителей
• В свете этого перспективы отказа от дизельных автомобилей могут отодвинуться, пишет "МК-Эстония".
”У нас в семье две машины, — говорит Виктор, — но сейчас в свете роста цен на бензин я стал задумываться, чтобы от одной отказаться. Можно спланировать поездки так, чтобы ездить всем вместе, а не по одному человеку в машине. Да, будет уходить больше времени, но это несравнимо с тем, сколько мы сейчас тратим на заправках. Машину жены сейчас выставили на продажу”.
Виктор, скорее всего, не один такой, кто задумался об экономии. И ”МК-Эстония” решила выяснить, что ждет автомобилистов в дальнейшем: если люди будут массово отказываться от автомобилей, в ближайшей перспективе машины подешевеют или подорожают? И снизились ли продажи из-за роста цен на топливо и газ?
Где-то упало, где-то выросло
Чаще всего люди продают б/у автомобили на портале auto24.ee. Но там не смогли ответить, выросло ли в последнее время количество объявлений или нет — нужный человек в отпуске, и на вопросы не может ответить никто, кроме него.
В ТОПе по количеству продаж традиционно находится марка Škoda. Но там лишь констатировали снижение продаж новых автомобилей, которое началось еще до резкого подорожания стоимости топлива.
”На данный момент влияние войны России с Украиной еще не достигло рынка продаж автомобилей, — говорит представитель Nissan Хенри Даум. — По-прежнему дефицит предложений и по-прежнему машины продают на заказ, а не со склада. Эти изменения не проявятся столь быстро”.
Что же касается продаж электромобилей, где Nissan — сильный игрок на рынке, то Даум отмечает, что их популярность потихоньку растет, вместе с развитием технологий и появлением новых моделей.
”В этом году появится новый Nissan Leaf, а также два совершенно новых электромобиля: внедорожник Nissan Ariya и микроавтобус Nissan Townstar, — рассказывает специалист. — Пока что цены на топливо не повлияли на продажи новых автомобилей, но все больше люди стали смотреть в сторону альтернативных технологий — гибридов и электромобилей. Вдобавок к гибриду Nissan Qashqai у концерна появится новая технология e-Power, где бензиновый мотор выступает лишь в роли генератора, а движение происходит за счет электромотора. Эта технология будет как в новых моделях Qashqai, так и на X-Trail”.
До сих пор, отмечает он, продажи были ограничены из-за нехватки микрочипов и дефицита некоторого сырья.
”По прогнозам, дефицит никуда не денется, а инфляция скажется как на сырье, так и на цене автомобилей, — отмечает Даум. — На продажи больше повлияет соотношение спроса и предложения в нынешней кризисной ситуации, а не цены на топливо. По сравнению с 2021 годом, машины Nissan продаются достаточно стабильно”.
Без машины никуда
Представитель AMTEL Арно Силлат отмечает: ”Cравнивая ситуацию с продажей и покупкой автомобилей за тот же период в прошлом году, могу сказать, что в течение трех недель пока ничего не изменилось. Последние четыре месяца продажа новых машин идет довольно стабильно, но автомобилей продается меньше, чем в позапрошлом году. Причина — тогда был очень сильный рост продаж. И количество сделок в конце 2020-го и начале 2021-го резко пошло вверх. Уже тогда мы знали, что где-то осенью 2021 года продажи будут падать, потому что все склады опустеют”.
По его словам, влияние нехватки элементов для машин продолжается, и поэтому продажи, по сравнению с прошлым годом, падают. То есть в этом году получается снижение продаж на 13% по сравнению с 2021 годом, а по сравнению с концом прошлого года — продажи стабильны.
”Так что влияние войны пока еще не чувствуется, — констатирует Силлат. — Влияние цен на топливо пока тоже не очень. Если надо ехать — на работу или за детьми — то все равно же обязательно придется. Даже если бензин стоит 2 или 2,5 евро за литр. Просто остальные поездки, для удовольствия или развлечения, отпадают. Без машины сложно обойтись — у нас общественный транспорт не очень развит, и на велосипеде даже в Таллинне трудновато на работу или на какую-то встречу. Нормальных дорожек для велосипедистов просто нет. Поэтому все равно люди будут продолжать ездить на машинах”.
Повлияет ли рост цен на топливо на продажи автомобилей? По мнению Силлата, в краткосрочной перспективе — нет.
”Сейчас все хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. А как будет выглядеть послевоенное будущее — этого мы пока не знаем. Пока неизвестно, к чему приведут нынешние цены на топливо или отопление, — говорит он. — Но если действия будут длиться очень долго — год или даже больше — тогда, конечно, продажи ощутимо упадут. Если действия будут продолжаться несколько месяцев или полгода — тогда еще не сильно скажется”.
Что же касается автомобилей, которые ездят на газе, то, отмечает Силлат, основной их продавец — Skoda.
”И у них продажи сейчас довольно стабильны, никаких колебаний, — отмечает он. — Хотя цены на газ и резко выросли, как и на электричество, сейчас стоимость бензина и дизеля их догнала. Так что подорожание бензина и дизеля скажется, скорее, положительно на продажах машин, которые ездят на газе”.
Да и в целом картина сейчас такова: люди стали больше покупать автомобили, которые ездят на альтернативных видах топлива. То есть на электричестве, газе, и активно покупают также гибриды. И снизились продажи дизельных машин — но эта тенденция уже несколько лет. Бензин пока остался на том же уровне.
”Сейчас вообще, из-за войны в Европе, большой вопрос, где достать энергоносители и ее источники, — констатирует специалист. — Планы по поводу 2035 года — что с этого времени в Европе больше не будут продавать новые дизельные и бензиновые машины, то есть автомобили с двигателем внутреннего сгорания — возможно, будут отодвигать. Изначально хотели, чтобы в какой-то момент остались только электрические автомобили, но сейчас уже ясно, что автопроизводителям это требование будет довольно трудно выполнять. И трудно будет покупателям, поставщикам материалов и так далее. Понятно, что это — практически невыполнимая цель. И нужно теперь собираться и думать, какими могут быть еще варианты”.
Машины не подешевеют
По мнению специалиста, то, что многие автопроизводители заявили о планах покинуть российский рынок, на нас особо не повлияет.
”Потому что в основном машины производили в России только для российского рынка. Из-за пошлин и всяких разных проблем там выгоднее производить на месте, чем ввозить. Из России вывозили машины в довольно маленьком объеме, поэтому это решение не будет влиять на рынок автомобилей в других странах вокруг России”, — подчеркивает он.
Конечно, добавляет специалист, в один нехороший день нас всех ждет повышение цен на материалы из-за войны– это касается не только России, но и Украины, откуда, например, идет титан.
”Как это будет влиять на цену машин — пока что трудно сказать, может быть, влияние будет не таким уж большим, — предполагает Арно Силлат. — Но, может быть, чуть-чуть опять возникнет какая-то проблема с поставками. Частично проблема с микрочипами в какое-то время была решена на Дальнем Востоке, но теперь могут быть проблемы с материалами. А, может быть, и нет. Этим сейчас упорно занимаются”.
То есть надежды некоторых на то, что российский рынок закроется, автомобилей в Эстонии в итоге станет больше, и они подешевеют, — не оправдаются.
”Я не вижу экономических причин для этого. Да, материалы и сырье могут подорожать, да, цены на топливо могут вырасти еще больше, и, скорей всего, цены на автомобили вырастут, — прогнозирует специалист. — Но дай Бог закончить эту войну быстрее! Сейчас все мысли только об этом. Потому, на самом деле, подорожание сырья и рост цен на топливо — просто бытовые мелочи”.