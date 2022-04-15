"У нас в семье две машины, от одной откажемся". Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в ближайшем будущем

”В этом году появится новый Nissan Leaf, а также два совершенно новых электромобиля: внедорожник Nissan Ariya и микроавтобус Nissan Townstar, — рассказывает специалист. — Пока что цены на топливо не повлияли на продажи новых автомобилей, но все больше люди стали смотреть в сторону альтернативных технологий — гибридов и электромобилей. Вдобавок к гибриду Nissan Qashqai у концерна появится новая технология e-Power, где бензиновый мотор выступает лишь в роли генератора, а движение происходит за счет электромотора. Эта технология будет как в новых моделях Qashqai, так и на X-Trail”. До сих пор, отмечает он, продажи были ограничены из-за нехватки микрочипов и дефицита некоторого сырья.

”На данный момент влияние войны России с Украиной еще не достигло рынка продаж автомобилей, — говорит представитель Nissan Хенри Даум. — По-прежнему дефицит предложений и по-прежнему машины продают на заказ, а не со склада. Эти изменения не проявятся столь быстро”. Что же касается продаж электромобилей, где Nissan — сильный игрок на рынке, то Даум отмечает, что их популярность потихоньку растет, вместе с развитием технологий и появлением новых моделей.

Чаще всего люди продают б/у автомобили на портале auto24.ee. Но там не смогли ответить, выросло ли в последнее время количество объявлений или нет — нужный человек в отпуске, и на вопросы не может ответить никто, кроме него.

Виктор, скорее всего, не один такой, кто задумался об экономии. И ”МК-Эстония” решила выяснить, что ждет автомобилистов в дальнейшем: если люди будут массово отказываться от автомобилей, в ближайшей перспективе машины подешевеют или подорожают? И снизились ли продажи из-за роста цен на топливо и газ?

”У нас в семье две машины, — говорит Виктор, — но сейчас в свете роста цен на бензин я стал задумываться, чтобы от одной отказаться. Можно спланировать поездки так, чтобы ездить всем вместе, а не по одному человеку в машине. Да, будет уходить больше времени, но это несравнимо с тем, сколько мы сейчас тратим на заправках. Машину жены сейчас выставили на продажу”.

”По прогнозам, дефицит никуда не денется, а инфляция скажется как на сырье, так и на цене автомобилей, — отмечает Даум. — На продажи больше повлияет соотношение спроса и предложения в нынешней кризисной ситуации, а не цены на топливо. По сравнению с 2021 годом, машины Nissan продаются достаточно стабильно”.

Без машины никуда

Представитель AMTEL Арно Силлат отмечает: ”Cравнивая ситуацию с продажей и покупкой автомобилей за тот же период в прошлом году, могу сказать, что в течение трех недель пока ничего не изменилось. Последние четыре месяца продажа новых машин идет довольно стабильно, но автомобилей продается меньше, чем в позапрошлом году. Причина — тогда был очень сильный рост продаж. И количество сделок в конце 2020-го и начале 2021-го резко пошло вверх. Уже тогда мы знали, что где-то осенью 2021 года продажи будут падать, потому что все склады опустеют”.

По его словам, влияние нехватки элементов для машин продолжается, и поэтому продажи, по сравнению с прошлым годом, падают. То есть в этом году получается снижение продаж на 13% по сравнению с 2021 годом, а по сравнению с концом прошлого года — продажи стабильны.

”Так что влияние войны пока еще не чувствуется, — констатирует Силлат. — Влияние цен на топливо пока тоже не очень. Если надо ехать — на работу или за детьми — то все равно же обязательно придется. Даже если бензин стоит 2 или 2,5 евро за литр. Просто остальные поездки, для удовольствия или развлечения, отпадают. Без машины сложно обойтись — у нас общественный транспорт не очень развит, и на велосипеде даже в Таллинне трудновато на работу или на какую-то встречу. Нормальных дорожек для велосипедистов просто нет. Поэтому все равно люди будут продолжать ездить на машинах”.

Повлияет ли рост цен на топливо на продажи автомобилей? По мнению Силлата, в краткосрочной перспективе — нет.