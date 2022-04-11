ГРАФИК | Эстония приняла 28 961 военного беженца
По данным Департамента полиции и погранохраны, в субботу в Эстонию прибыли 490 военных беженцев из Украины. Всего с 27 февраля Эстония приняла 28 961 украинского беженца.
В субботу прибыло 490 военных беженцев, из которых 129 детей, для 230 Эстония — транзитная страна, то есть они здесь не останутся.
Это один из самых низких показателей с начала войны. В последние 20 дней число прибывающих беженцев колебалось между 400 и 800.
По состоянию на вечер субботы в Эстонии зарегистрировано 18 530 ходатайств о предоставлении временной защиты. Всего в местах размещения 5709 человек, из них 1904 ребенка.
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