ГРАФИК | Эстония приняла 28 961 военного беженца

В субботу прибыло 490 военных беженцев, из которых 129 детей, для 230 Эстония — транзитная страна, то есть они здесь не останутся.

Это один из самых низких показателей с начала войны. В последние 20 дней число прибывающих беженцев колебалось между 400 и 800.

По состоянию на вечер субботы в Эстонии зарегистрировано 18 530 ходатайств о предоставлении временной защиты. Всего в местах размещения 5709 человек, из них 1904 ребенка.