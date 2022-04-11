Экономика
11.04.2022, 08:53

В Эстонии вступил в силу запрет на Yandex Taxi

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PROBLEEME JAGUB: Vene firma Yandex Taxi mõned esindajad ei löö uute juhtide ja rahateenimise nimel millegi ees risti ette ja lubavad juhid mustalt tööle, kurdavad ametnikud.
PROBLEEME JAGUB: Vene firma Yandex Taxi mõned esindajad ei löö uute juhtide ja rahateenimise nimel millegi ees risti ette ja lubavad juhid mustalt tööle, kurdavad ametnikud.
Foto: Jaanus Lensment

11 апреля вступили в силу санкции в отношении компании Yandex NV, которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта, пишет rus.err.ee.

В правительстве отметили, что существенной причиной для введения внутригосударственных санкций стало недавнее решение российских властей, что Yandex в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.

"Чтобы пользоваться услугами Yandex, необходимо предоставить доступ к большому объему персональных данных, обрабатываемых на серверах компании в России. По сути спецслужбы и политическое руководство России могут воспользоваться имеющимися в распоряжении компании данными и возможностями доступа. Это значительная угроза безопасности Эстонии, особенно в нынешней политической ситуации", — пояснил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.

Фирме Yandex NV теперь запрещено организовывать, посредничать и предоставлять другие сопутствующие услуги таксоизвоза в Эстонии.

Интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать их обновления.

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