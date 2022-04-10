Появились первые результаты экзитполов на выборах президента Франции

Предварительно, в первом туре действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер ”Национального объединения” Марин Ле Пен набирают по 24% голосов, сообщает издание La Libre. На третьем месте — глава ”Непокорившейся Франции” Жан-Люк Меланшон (19%).

Всего в выборах участвуют 12 кандидатов. Предварительная явка составила 65%, это ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2017 году