10.04.2022, 20:16
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента Франции
ФОТО: Photo by Richard BOUHET / AFP/ Scanpix
Об этом сообщают новостные Telegram-каналы.
Предварительно, в первом туре действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер ”Национального объединения” Марин Ле Пен набирают по 24% голосов, сообщает издание La Libre. На третьем месте — глава ”Непокорившейся Франции” Жан-Люк Меланшон (19%).
Всего в выборах участвуют 12 кандидатов. Предварительная явка составила 65%, это ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2017 году
Позже появились данные о бельгийскиом exit poll. В соответствии с ними Макрон набирает 24,7%, Ле Пен — 23,5%.