10.04.2022, 18:14
Завтра цена на электроэнергию в определенные часы будет выше 200 евро
Foto: Argo Ingver
В понедельник, 11 апреля, биржевая цена будет дешевой в первые часы дня, но уже утром цена начнет расти.
11 апреля средняя биржевая цена составит 138,35 евро за мегаватт-час. Цена на фондовом рынке начнет расти уже утром и в определенные часы будет превышать 200 евро. Биржевая цена составит менее 100 евро в семь утра и с трех до пяти вечера.
Дешевле всего биржевая цена будет в первый час дня — 18,01 евро за мегаватт-час. Самой высокой цена будет — в девять утра, 175,91 евро за мегаватт-час.
Напомним, что исторический ценовой рекорд был достигнут в декабре, когда в один из дней средняя почасовая стоимость электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная превышала тысячу евро.