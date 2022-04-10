Завтра цена на электроэнергию в определенные часы будет выше 200 евро

11 апреля средняя биржевая цена составит 138,35 евро за мегаватт-час. Цена на фондовом рынке начнет расти уже утром и в определенные часы будет превышать 200 евро. Биржевая цена составит менее 100 евро в семь утра и с трех до пяти вечера.

Дешевле всего биржевая цена будет в первый час дня — 18,01 евро за мегаватт-час. Самой высокой цена будет — в девять утра, 175,91 евро за мегаватт-час.

Напомним, что исторический ценовой рекорд был достигнут в декабре, когда в один из дней средняя почасовая стоимость электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная превышала тысячу евро.