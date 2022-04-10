Из-за санкций в Латвии под угрозой безопасное хранение 40 тонн жидкого аммиака
Из-за наложенных на Россию санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тонн опасного вещества — жидкого аммиака — не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services. Это предприятие оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе, обеспечивает хранение аммиака, сообщает RusDelfi.lv со ссылкой на агентство LETA и председателя Вентспилсской думы Яниса Витолиньш (Latvijai un Ventspilij).
Самоуправление вместе с рядом других адресатов — государственных должностных лиц и учреждений — получило письма от двух предприятий Вентспилсского свободного порта о том, что возникла опасная ситуация: Ventamonjaks не может производить платежи, так как крупнейшим бенефициаром компании является российский миллиардер Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями.
В связи с этим к 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы, и рассчитаться за электроэнергию и газ пропан будет невозможно.
Витолиньш поясняет, что если предприятиеVK Terminal Services останется без газа пропана и будет отключено от электричества, обеспечить безопасное хранение аммиака будет невозможно. Необходимый для обеспечения безопасности газ пропан можно получить только после 100% предоплаты.
Председатель Вентспилсской думы обеспокоен тем, что могут повториться события 9 января 2005 года, когда из-за урагана Ventamonjaks осталось без электричества, что поставило под угрозу здоровье людей.
Самоуправление никак не может принимать непосредственное участие в решении этого вопроса, но поскольку жители города находятся под угрозой, Вентспилская дума уже обратилась к премьер-министру, Комиссии рынка финансов и капитала и другим ответственным учреждениям.
Витолиньш отмечает, что полученные ответы не убедили в том, что угроза будет устранена в кратчайшие сроки, поэтому вопрос был рассмотрен на заседании Вентспилсской думы 7 апреля, и депутаты единогласно поддержали решение попросить правительство внести вопрос в повестку дня и найти решение, которое устранит угрозу, нависшую над жителями города и края.
Более половины или 55% акций Ventamonjak принадлежат кипрской компании Uralchem Freight Limited, бенефициарным владельцем которой является Мазепин. В свою очередь, 45% принадлежат зарегистрированной в Латвии компании Halcyon Capitals, в которой реальным бенефициаром является Янис Аустриньш, зять бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса
Предприятие VK Terminal Services принадлежит компании VK Tranzīts, крупнейшими собственниками которой являются косвенно Янис Аустриньш, Светлана и Владимир Беспаловы, Юлия Бутрика, Эгита Скуя и Санда Дабаре.