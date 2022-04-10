"Важно остановить эту войну": Зеленский дал интервью Associated Press

О переговорах с Россией

"Люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины".

"Но мы должны понимать, любая война должна завершиться миром… Даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру".

"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому важно остановить эту войну. Сложно, эмоционально сложно, сложно с точки зрения желания. Никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали этот народ".

О борьбе за Мариуполь

"Мариуполь — сердце этой войны сегодня. Оно бьется. Мы сражаемся, мы сильны. И если оно перестанет биться, мы окажемся в более слабой позиции… Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будут сопротивляться наши силы на востоке страны".

О НАТО

"Если бы мы были в НАТО, то этой войны бы не случилось. Или все было бы не так, как сейчас. Соседи подставили бы нам плечо".