"Важно остановить эту войну": Зеленский дал интервью Associated Press
В официальном телеграм-канале Владимира Зеленского опубликовали фрагменты его интервью агентству Ассошиэйтед пресс. BBC Russian публикует содержание их разговора.
О переговорах с Россией
"Люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины".
"Но мы должны понимать, любая война должна завершиться миром… Даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру".
"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому важно остановить эту войну. Сложно, эмоционально сложно, сложно с точки зрения желания. Никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали этот народ".
О борьбе за Мариуполь
"Мариуполь — сердце этой войны сегодня. Оно бьется. Мы сражаемся, мы сильны. И если оно перестанет биться, мы окажемся в более слабой позиции… Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будут сопротивляться наши силы на востоке страны".
О НАТО
"Если бы мы были в НАТО, то этой войны бы не случилось. Или все было бы не так, как сейчас. Соседи подставили бы нам плечо".